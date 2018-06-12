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В Волгограде отменили празднование Дня России из-за гибели людей на Волге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Торжественные мероприятий по случаю празднования Дня России отменены в Волгограде из-за гибели 11 человек в результате столкновения частного катамарана с баржей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.

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"На заседании оперативного штаба, которое сегодня провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в связи с транспортным происшествием, связанным с гибелью людей, принято решение об отмене 12 июня на территории Волгоградской области торжественных и праздничных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

11 человек погибли, пятеро были спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде минувшей ночью.

По данному факту Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

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Теги: Волгоград, День России
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