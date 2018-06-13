Россети восстановили работу энергомоста в Крым

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Россети" восстановили подачу электроэнергии в Крым по энергомосту после отключений в регионе, сообщила компания.

"Две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут и в полном объеме все четыре линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20 по московскому времени. В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме", - отмечается в сообщении компании. По данным "Россетей", на это потребовалось немногим больше часа.

Ранее в среду сообщалось, что территория республики Крым и Севастополя отключена от энергоснабжения. До этого речь шла об отключении электричества и частично мобильной связи в Симферополе.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крымский полуостров остался без электричества из-за скачков напряжения на подстанции "Тамань" (Краснодарский край).

Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции "Тамань" устанавливаются.