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В Тбилиси возобновился митинг "против несправедливости"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Тбилиси у здания парламента Грузии возобновилась акция протеста граждан в поддержку отца убитого в декабре 2017 года старшеклассника, который считает, что прокуратура покрывает убийц его сына.

Накануне митингующие добились ухода в отставку Главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, а потребовали отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов.

В настоящее время число участников митинга составляет не более тысячи человек.

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Выступая в пятницу на акции, отец убитого подростка Заза Саларидзе заявил, что продолжающийся протест не имеет никакого отношения к политическим партиям. "Мы выступаем против несправедливости. Мы выступаем против произвола властей и сгнившей политической системы, которая должна рухнуть", - сказал он.

На акции выступают родители, дети которых были убиты, но они не смогли добиться справедливости в правоохранительных структурах и с помощью правосудия наказать убийц.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии Грузии в пятницу договорились, что не станут принимать участия в акции протеста в Тбилиси, организованной Саларидзе.

Тем временем Тбилисский городской суд в пятницу огласил приговор двум старшеклассникам, обвиняемым в убийстве и попытке убийства в декабре 2017 года. Согласно решению суда, обвиняемые приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы.

Это уголовное дело вызвало широкий резонанс в обществе и стало причиной начала накануне широкомасштабной акции протеста, организованной отцом одного из убитых, считающим, что в групповой драке между старшеклассниками двух тбилисских школ его сыну нанесли 12 колотых ран не задержанные, а сыновья высокопоставленных лиц, которых покрывает прокуратура. Накануне суд разделил предположение Саларидзе и не поддержал версию обвинения о том, что именно двое задержанных убили 16-летнего Давида Саларидзе. Суд признал их виновными в убийстве в этой массовой драке другого старшеклассника - Левана Дадунашвили.

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Теги: Грузия, Тбилиси
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