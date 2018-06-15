КПРФ выступила против повышения пенсионного возраста

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Повышение пенсионного возраста в РФ нецелесообразно по экономическим показателям, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Страна не готова к принятию такого решения, она не готова по экономическим параметрам. Для этого нужно иметь бюджет 25 трлн рублей, надо иметь достаточно высокие темпы роста, надо не вкладывать деньги в западные банки", - сказал Зюганов в пятницу на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он также заявил, что предложения правительства по пенсионной реформе "резко ухудшает социальное самочувствие граждан". "По сути дела, бабушек не останется, кто сможет сидеть с внуками", - заметил Зюганов.

Депутат Госдумы Олег Смолин сообщил на пресс-конференции, что КПРФ предлагает провести референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста. "Мы подготовили вопрос для референдума, обсудили его с юристами. Предположительная его формулировка: "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право назначения страховой пенсии по старости, до 2030 года повышаться не должен?", - сказал Смолин, предложив всем политическим силам поддержать инициативу КПРФ.

Принявший участие в пресс-конференции зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что партия в связи с предлагаемой пенсионной реформой подает заявку на проведение 28 июля всероссийской акции протеста.

Накануне правительство РФ одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.