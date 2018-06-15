Лодочную станцию "Пристань" закрыли после крушения катамарана на Волге

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Государственной инспекцией по маломерным судам Волгоградской области запрещена эксплуатация лодочной станции, из которой в акваторию Волги вышел катамаран, столкнувшийся с баржей. Об этом сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в ведомстве.

"Эксплуатация лодочной станции ООО "Пристань", с которой 11 июня вышел катамаран, запрещена до устранения недостатков", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, владельца лодочной станции ООО "Пристань" задержали и арестовали по уголовному делу о нарушении безопасности движения водного транспорта, что повлекло гибель 11 человек. Люди погибли в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде поздно вечером 11 июня. Еще пять человек были спасены.

По факту происшествия Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Установлено, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По результатам проведенной экспертизы, в его крови находился алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

В 2009 году суд Калачевского района Волгоградской области приговорил экс-главу районной администрации Хахалева к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2008 года чиновник избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем на турбазе "Усадьба" в том же районе из хулиганских побуждений нанес побои и избил оружием мужчину, произвел не менее трех выстрелов из карабина "Сайга-МК" в находившихся там людей.