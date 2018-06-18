Миннауки будет утверждать руководителей научных организаций по согласованию с РАН

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Кандидатуры на должность руководителей научных организаций будут утверждаться после согласования с президиумом РАН, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Руководителей научных организаций, ранее находившихся в ведении ФАНО, министр науки и высшего образования будет назначать и утверждать в установленном порядке", - заявила Голикова на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Она пояснила, что кандидатуры на должность руководителей научных организаций, переданных в ведение министерства, подлежат согласованию с президиумом РАН.

Голикова рассказала, что госзадание на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований для научных организаций, ранее находившихся в ведении РАН, также будет утверждаться с учетом мнения академии наук.

Вице-премьер добавила, что между министерством науки и высшего образования и РАН в течение двух месяцев должен быть разработан порядок взаимодействия по всем вопросам, которые относятся к совместному ведению.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщил о сохранении академией полномочий в отношении ее институтов.