Госдума будет принимать отзывы регионов о пенсионной реформе до середины июля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы направил в рассылку в регионы до 17 июля законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в Госдуме.

"Совет решил направить в рассылку в регионы РФ пакет законопроектов по пенсионной реформе до 17 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предполагается провести всестороннее обсуждение этих законодательных инициатив до рассмотрения в первом чтении. По прогнозу Володина, первое чтение может состояться до окончания весенней сессии Госдумы (после 20 июля), завершится работа над законопроектами по пенсионной реформе, как ожидается, осенью.

В пояснительной записке к законопроекту подробно излагаются доводы правительства в пользу повышения планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и с 63 и 65 лет для мужчин.

Первый аргумент - старение населения, второй - то, что нынешняя планка была установлена в 1928 году, третий - продолжительность жизни. Согласно приведенным в записке данным, в 1928 году продолжительность жизни в европейской части РСФСР составляла 43 года, а согласно современным данным, по заявлению вице-премьера Ольги Голодец в конце марта, она составляет в среднем по России 72,7 года (Голодец тогда указывала на "невероятный" разброс этого показателя в регионах, от 64 до 80 лет).

В сопроводительных материалах подчеркивают, что пенсионеры в первые годы пенсии обычно продолжают работать, и "граждане от 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность". Согласно документу, работает каждый третий россиянин пенсионного возраста (30%).

Сближение пенсионного возраста мужчин и женщин объясняется, в частности, "необходимостью обеспечения гендерного равенства", "изменением статуса женщины в обществе" и задачей повысить пенсии женщинам.