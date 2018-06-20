Депутат Камчатского заксобрания прискакал на работу на коне

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Депутат законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский, сменивший автомобиль на коня в знак протеста против роста цен на бензин, утром в среду прискакал верхом на пленарное заседание заксобрания, об этом депутат сообщил агентству "Интерфакс".

"Сегодня верхом на Ракете я прискакал на заседание к зданию краевого правительства (региональный парламент находится в этом здании - ИФ). На путь ушло около одного часа. По дороге автомобилисты махали мне руками, кричали "Ура", сигналили в знак поддержки", - рассказал депутат.

По его словам, так как коновязь ему возле здания краевого правительства не оборудовали (обращения по этому поводу он направлял ранее краевой власти и УГИБДД), он попытался привязать Ракету возле главного входа в здание под вывесками правительства и законодательного собрания. Но вышедшая охрана потребовала убрать коня.

Депутат прискакал не один, его еще на двух лошадях сопровождали две девочки-подростка, которые помогают законодателю ухаживать за лошадьми его приусадебного хозяйства. Пучковский передал своим спутницам Ракету, они доставили коня в поселок Заозерное (пригород Петропавловска-Камчатского, где проживает Пучковский), а сам народный избранник с заседания Заксобрания вернулся домой на рейсовом автобусе.

Депутат также рассказал, что на входе в Заксобрание утром в среду его встретил сотрудник полиции, который вручил ему повестку с требованием явиться в полицию для дачи объяснений и составления протокола об административном нарушении. Собеседник сообщил, что не знает, какое нарушение он совершил, добавив, что в повестке указано, что он должен явиться в полицию 26 июня 2017 года. "То есть я должен вернуться в прошлое", - пошутил он.

Пучковский не планирует пока сменить коня на автомобиль, отметив, что "цены на дизтопливо на АЗС Камчатки приближаются к 70 рублям за 1 литр". "С повышением НДС это будут космические цены, и Камчатка будет на грани выживания, особенно пенсионеры", - считает он.

По его словам, вопрос роста цен на топливо и продукты питания он предложил обсудить на заседании заксобрания, но коллеги-депутаты его не поддержали.

Ранее Пучковский сообщал, что он - обычный пенсионер, зарплату в Заксобрании не получает и живет на пенсию и за счет собственного подсобного хозяйства в частном доме в поселке Заозерный. По обнародованной декларации доход Пучковского в 2017 году составил 276 тыс. рублей. Народный избранник живет в частном доме.

По словам депутата, годовая "заправка" коня стоит дешевле, чем "железного коня" на АЗС: в годе "Ракете" требуется 3 тонны сена и полтонны комбикормов на сумму около 30 тыс. рублей. Цены на самый ходовой бензин в Петропавловске-Камчатском Аи-92, по данным депутата, перевалили за 50 рублей за 1 литр.