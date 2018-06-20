В России

Депутат Камчатского заксобрания прискакал на работу на коне

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Депутат законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский, сменивший автомобиль на коня в знак протеста против роста цен на бензин, утром в среду прискакал верхом на пленарное заседание заксобрания, об этом депутат сообщил агентству "Интерфакс".

"Сегодня верхом на Ракете я прискакал на заседание к зданию краевого правительства (региональный парламент находится в этом здании - ИФ). На путь ушло около одного часа. По дороге автомобилисты махали мне руками, кричали "Ура", сигналили в знак поддержки", - рассказал депутат.

По его словам, так как коновязь ему возле здания краевого правительства не оборудовали (обращения по этому поводу он направлял ранее краевой власти и УГИБДД), он попытался привязать Ракету возле главного входа в здание под вывесками правительства и законодательного собрания. Но вышедшая охрана потребовала убрать коня.

Депутат прискакал не один, его еще на двух лошадях сопровождали две девочки-подростка, которые помогают законодателю ухаживать за лошадьми его приусадебного хозяйства. Пучковский передал своим спутницам Ракету, они доставили коня в поселок Заозерное (пригород Петропавловска-Камчатского, где проживает Пучковский), а сам народный избранник с заседания Заксобрания вернулся домой на рейсовом автобусе.

Депутат также рассказал, что на входе в Заксобрание утром в среду его встретил сотрудник полиции, который вручил ему повестку с требованием явиться в полицию для дачи объяснений и составления протокола об административном нарушении. Собеседник сообщил, что не знает, какое нарушение он совершил, добавив, что в повестке указано, что он должен явиться в полицию 26 июня 2017 года. "То есть я должен вернуться в прошлое", - пошутил он.

Пучковский не планирует пока сменить коня на автомобиль, отметив, что "цены на дизтопливо на АЗС Камчатки приближаются к 70 рублям за 1 литр". "С повышением НДС это будут космические цены, и Камчатка будет на грани выживания, особенно пенсионеры", - считает он.

По его словам, вопрос роста цен на топливо и продукты питания он предложил обсудить на заседании заксобрания, но коллеги-депутаты его не поддержали.

Ранее Пучковский сообщал, что он - обычный пенсионер, зарплату в Заксобрании не получает и живет на пенсию и за счет собственного подсобного хозяйства в частном доме в поселке Заозерный. По обнародованной декларации доход Пучковского в 2017 году составил 276 тыс. рублей. Народный избранник живет в частном доме.

По словам депутата, годовая "заправка" коня стоит дешевле, чем "железного коня" на АЗС: в годе "Ракете" требуется 3 тонны сена и полтонны комбикормов на сумму около 30 тыс. рублей. Цены на самый ходовой бензин в Петропавловске-Камчатском Аи-92, по данным депутата, перевалили за 50 рублей за 1 литр.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Камчатка, Михаил Пучковский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
 Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
 Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
 Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
 Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаУмер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка
Анджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалосьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаВ миреВ Канаде легализовали употребление марихуаныСпортСборная России победила Египет в матче ЧМ-2018В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАВ РоссииСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Депутат Камчатского заксобрания прискакал на работу на коне

В Канаде легализовали употребление марихуаны

В Канаде легализовали употребление марихуаныЛюбой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя дома Подробнее

КНДР в ближайшее время передаст США останки американских военных

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили итоги саммита в Сингапуре

Пентагон передаст Турции истребители F-35 вопреки протестам Конгресса США

Постпредство РФ обвинило США в попытке использовать СПЧ ООН в своих интересах

Россия выдвинула свою кандидатуру в Совет на 2021-2023 годы Подробнее

Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание

СМИ узнали о подготовке нового послания президента Федеральному собранию

Генсек ООН выразил сожаления в связи с выходом США из Совета по правам человека

В фан-зоне Ростова-на-Дону матч Россия-Египет посмотрели 17 тысяч болельщиков

Болельщики за час не смогли покинуть стадион после матча Россия-Египет в Петербурге

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AРоссия Россия3 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенФатхи (47, в свои ворота), Черышев (60), Дзюба (62) - Салах (73, с пенальти)подробнееHКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша1 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенКрыховяк (86) - Чонек (38, в свои ворота), Ньянг (60)подробнее