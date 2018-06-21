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"Роснефть" пообещала не допустить резкого роста цен на своих АЗС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" не допускает резкого роста цен на своих АЗС и намерена выполнять свои обязательства, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

"Сейчас правительством и президентом РФ предпринимаются меры. И на вчерашнем совещании Владимир Владимирович Путин озвучил возможный механизм полного обеспечения внутреннего рынка - введение квотирования для всех нефтяных компаний поставок на внутренний рынок. Если я правильно помню, это 17,5% на всю добычу. Если РФ в год потребляет примерно 90 млн т нефтепродуктов, то эти 17,5% как раз обеспечивают необходимый уровень потребления", - сказал Сечин, отметив, что такая мера может привести к стабилизации или даже снижению цен на нефтепродукты.

Он добавил, что на рост цен на топливо повлиял "рублевый фактор"- девальвация российской валюты. Второй причиной увеличения цен, по его словам, является рост цены на нефть. "Стоимость сырья для переработки выросла на 25%, добавьте рост транспортных затрат, энергетики и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно. Вместе с тем антимонопольными органами проводятся мероприятия по ограничению роста стоимости в розничном секторе. Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", - пояснил Сечин.

При этом он подчеркнул, что цены на топливо на заправках "Роснефти" по сравнению с конкурентами ниже.

Сечин также сообщил, что "Роснефть" планирует обеспечить общий органический рост добычи углеводородов к 2022 году до уровня 330 млн тонн н.э.

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"В соответствии со стратегией, компания намерена замещать не менее 100% добываемых жидких углеводородов и обеспечить общий органический рост добычи углеводородов до уровня 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году", - сказал Сечин, напомнив, что в 2017 году этот показатель составил 184%.

"Новая стратегия "Роснефть-2022" предполагает сохранение и развитие одного из ключевых конкурентных преимуществ компании - самых низких операционных удельных затрат на добычу углеводородов в отрасли среди публичных компаний", - напомнил Сечин. Он отметил, что в рамках стратегии "Роснефти" до 2022 года компания намерена увеличивать доходность бизнеса за счет повышения эффективности существующих активов, развития лучших в отрасли компетенций в области проектного управления и достижение целевых синергий, а также усиления корпоративной культуры и технологического потенциала компании для дальнейшего усиления конкурентных преимуществ, внедрения новых форм управления и организации бизнеса.

"Хочу отметить, что стратегические задачи, утвержденные советом директоров, активно и успешно реализуются на практике. Так, по результатам предварительных результатов первого полугодия 2018 года по ряду показателей мы уже достигли годовых целевых показателей, заявленных в стратегии, по сравнению со значениями 2016 года", - сказал Сечин.

Так, по его словам, доля горизонтальных скважин увеличилась с 32% в 2016 году до 36% в 2017 году и до 40% в 2018 году, а увеличение межремонтного периода скважин составило 3,8% в первой половине 2018 года. "За этот же период нами достигнуто увеличение выработки бригад капитального ремонта скважин (КРС) на 4,8%, что также превышает запланированный уровень (4,0%); снижение средней продолжительности КРС на 5,1% достигнуто в результате непрерывного выполнения организационно-технических мероприятий по снижению простоев бригад, без реализации проектов, требующих дополнительных инвестиций. Такой же прогресс мы видим и по целому ряду других стратегических направлений", - добавил глава "Роснефти".

"Роснефть" в 2018 году допускает материальный рост дивидендных выплат, данные прошедших месяцев предполагают двукратное увеличение чистой прибыли, заявил глава компании. "Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат - предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года", - сказал он.

Отвечая на вопрос акционера о том, не стоит снова продумать вопрос о возможности опционной программы менеджерам, чтобы стимулировать их работу на повышение капитализации, он сказал: "В некоторых случаях можно задуматься о повышении мотивационных мер менеджменту. Будем обсуждать это".

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Теги: Роснефть, Игорь Сечин
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