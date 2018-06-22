МЧС открыло горячую линию после взрыва в жилом доме в Татарстане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Главном управлении МЧС России по Татарстану открыт телефон "горячей линии" (843)227-46-96 для приема звонков от родственников пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Заинске, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Родственники пострадавших, позвонив по телефону горячей линии, могут получить информацию о состоянии родных", - уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в ГУ МЧС России.

По данным Минздрава региона, в больнице Заинска проводится консилиум врачей, стабилизируется состояние пострадавших для их транспортировки в Казань.

Взрыв произошел в 17:13 мск между четвертым и пятым этажами в восьмом подъезде жилого дома. Пострадали десять человек, один из них позже скончался в больнице, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок.

Девять квартир получили повреждения: пять на пятом этаже и еще четыре квартиры этажом ниже. Во всех квартирах выбиты двери и стекла в окнах.

Жители седьмого (40 человек) и восьмого (56 человек) подъездов разместились у своих родственников. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры.