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Двоих пострадавших при взрыве в доме в Татарстане доставили в Казань

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России доставил из Заинска в Казани двоих пострадавших в результате взрыва в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 3.30 мск 23 июня спецборт МЧС прибыл на вертолетную площадку Республиканской клинической больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное, полет перенесли нормально, без осложнений", - говорится в пресс-релизе.

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану уточнил, что доставлены в Казань мужчина 1959 года рождения и женщина 1962 года рождения, которую спасатели извлекли живой из под завалов. Отмечается, что пострадавшие были бережно перенесены в реанимобили и направлены в РКБ. Их сопровождали опытные врачи Центра медицины катастроф Минздрава Татарстана.

22 июня в 17:13 мск произошел взрыв между четвертым и пятым этажами в восьмом подъезде жилого дома. Обрушилась кровля на площади 50 кв. метров и фасад на площади - 30 кв. метров. Девять квартир получили повреждения: пять на пятом этаже и еще четыре квартиры этажом ниже. Во всех квартирах выбиты двери и стекла в окнах.

По версии следствия, к одной из супружеских пар, проживающей на пятом этаже, приехали в гости внучки. Одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа и в этот же момент произошел хлопок.

Всего в результате взрыва пострадали десять человек, один из них позже скончался в больнице, трое - в реанимации, включая ребёнка.

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Теги: Татарстан, Казань
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