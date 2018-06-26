Главные новости
СпортСборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей Дементьев
В России

В Мосгорсуде назвали условие встречи украинского омбудсмена с Сущенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с осужденным за шпионаж журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала Солопова агентству во вторник.

"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может быть разрешен на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу", - пояснила она.

Она напомнила, что приговор обжалован Сущенко и его защитником и в законную силу не вступил.

Ранее Мосгорсуд отказал Денисовой, советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, а также двоим сотрудникам аппарата омбудсмена во встрече с Сущенко в СИЗО, поскольку в соответствующем обращении, которое было направлено в инстанцию, "заявители неправильно указали свои должности".

Во вторник Денисова заявила, что Мосгорсуд снова отказал ей во встрече с Сущенко. Такое решение, по ее словам, принял зампредседателя инстанции Дмитрий Фомин.

Украинский журналист Роман Сущенко 4 июня был приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ) в РФ. Приговор в законную силу не вступил, поскольку был обжалован. До рассмотрения апелляционных жалоб Сущенко, согласно приговору, должен содержаться в СИЗО.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Украина, Роман Сущенко

Новости по теме

В России
Путин назначил полпредов в федеральных округахПутин назначил полпредов в федеральных округах
Со своих постов были сняты представители президента в УрФО и на Северном КавказеПодробнее
 Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину
Оппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации ПрохоровуПодробнее
 Умер поэт Андрей ДементьевУмер поэт Андрей Дементьев
Причиной смерти могла стать инфекцияПодробнее
 Ольга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадоксОльга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадокс
"Интерфакс" продолжает помогать преподавателям, родителям и ученикам получать ответы министра (теперь уже просвещения) на интересующие их вопросыПодробнее
Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебомРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебом
Эксперты пришли к выводу, что 86% хлеба в РФ соответствует стандартам, в Москве - только 58%Подробнее
 Профсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах
Подобные мероприятия с разрешения властей прошли в семи российских городах, примерно по 25 акциям получен отказПодробнее
 ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"
Пока корпорация будет заниматься поддержанием исправности парка Ан-124 и Ил-76Подробнее
 Кадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублей
Глава Чечни предложил включить строительство дороги в стратегию развития до 2025 годаПодробнее
 Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июня6 фото
26 июня
Фотохроника 26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-20189 фото
26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-2018
Иранские болельщицы9 фото
26 июня
Иранские болельщицы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин назначил полпредов в федеральных округахВ РоссииУмер поэт Андрей ДементьевСпортФарфан впал в кому после травмы на тренировке сборной Перу на ЧМ-2018В РоссииСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуВ миреДатский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока-2"МоскваСКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье

Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Хорватия, ранее обеспечившая себе выход в 1/8 финала, победила Исландию; в 1/8 финала хорваты сыграют с Данией, аргентинцы - с Францией Подробнее

Глава Total присоединился к поддержке "Северного потока-2"

Сирийские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в провинции Деръа

Цена плащей с надписью "мне все равно" поднялась до $900 после скандала с Меланией

В Мосгорсуде назвали условие встречи украинского омбудсмена с Сущенко

СМИ назвали возможным местом встречи Трампа и Путина Хельсинки

В ОЗК опровергли арест счетов по делу Магомедовых

Что произошло за день: понедельник, 25 июня

Умер поэт Андрей Дементьев, Сергей Митрохин судится с "Яблоком" и мат в прямом эфире Первого канала Подробнее

В Нидерландах запретили ношение паранджи в общественных местах

Глава одной из московских жилинспекций подала иск к "Дождю"

Собянин предсказал, что затраты на реконструкцию "Лужников" окупятся налогами с туробъектов за месяц

Нигерия - Аргентина. Онлайн

Нигерия - Аргентина. ОнлайнВ матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-офф Подробнее

ФИФА оштрафовала представителей сборной Германии за инцидент после игры со Швецией

В Раде объяснили отказ пустить Москалькову к Одинцову его украинским гражданством

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания0 : 0Матч завершенФранция ФранцияМатч завершенподробнееCАвстралия Австралия0 : 2Матч завершенПеру ПеруМатч завершенКаррильо (18), Герреро (50)DНигерия Нигерия1 : 2Идет второй таймАргентина АргентинаИдет второй таймМесси (14), Рохо (86) - Мозес (51, с пенальти)онлайнDИсландия Исландия1 : 2Идет второй таймХорватия ХорватияИдет второй таймГ.Сигурдссон (75, с пенальти) - Бадель (53), Перишич (90)