Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

В Вашингтоне подтвердили проведение саммита США - РФ 16 июля в Хельсинки.

Как сообщалось, накануне в Москве Путин и помощник президента США Джон Болтон договорились о месте и дате встречи лидеров и о том, что Кремль и Белый дом в четверг одновременно распространят информацию о саммите. Помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров рассказал, что встреча Путина с Трампом начнется в середине назначенного дня с беседы тет-а-тет и продлится несколько часов, упор будет сделан на двусторонние отношения, Сирию и вопросы разоружения.

В Кремле также не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять некое совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

Отмечалось, что в преддверии российско-американского саммита могут встретиться главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майк Помпео.