В России

Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России

Есть обновление от 15:07

Советник президента США рассказал о планируемой встрече в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе"

Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 27 июня посетил Москву для обсуждения вопроса о проведении первой отдельной полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Болтон был принят президентом России, провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым.

Об итогах визита высокопоставленный представитель американской администрации рассказал на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" при огромном стечении российских и зарубежных журналистов.

"Президент США попросил меня приехать и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов", - заявил Болтон на пресс-конференции.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пойдет на пользу не только США и РФ, но и поможет укрепить мир во всем мире, несмотря на политический шум.

"Существует достаточно большое количество политического шума вокруг этой предполагаемой встречи. Критики президента говорят о том, что есть определенные проблемы с организацией этой встречи", - сказал Болтон.

"Президент Трамп считает, что такая личная прямая встреча в верхах пойдет на пользу как Соединенным Штатам Америки, так и Российской Федерации, и будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире", - отметил он.

Фото: пресс-служба посольства США

В саммите лидеров РФ и США нет ничего необычного

Болтон подчеркнул, что в планируемой встрече президентов нет ничего необычного.

"Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссии по общим проблемам и выявлять области для сотрудничества, потому что двусторонние отношения между Российской Федерацией и США влияют на стабильность во всем мире", - сказал он.

В миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейЧитать подробнее

Советник американского президента напомнил, что за последний год тот встречался с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Греции, Италии, Австрии и других стран, а Владимир Путин - со многими европейскими руководителями.

Болтон назвал нонсенсом связь Кремля с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа, но вместе с тем не исключил, что тема предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США будет предметом переговоров двух лидеров.

"Дело в том, что критики предстоящей встречи как раз заявляют, что если эта встреча состоится, то это станет доказательством того, что существует какая-то связующая ось (между Кремлем и предвыборной кампанией Трампа - ИФ), но это нонсенс. И президент Трамп считает, что такая личная встреча важна, и я тоже так считаю", - сказал советник.

Он подчеркнул, что в администрации президента США "не обращают внимания на критику внутри страны" в связи с предстоящим саммитом РФ-США.

"Основная цель президента Трампа - это действовать в целях обеспечения национальной безопасности США, и он считает, что такой двусторонний саммит как раз послужит этим целям", - подчеркнул Болтон.

Фото: пресс-служба посольства США

Трамп на встрече с Путиным поднимет все острые вопросы

Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой поднимет все острые вопросы, существующие в отношениях между двумя странами, в частности ситуацию с Крымом, расследование катастрофы малазийского "Боинга", возможное вмешательство РФ в американские выборы и обстановку в Сирии, а также вопрос о возвращении России в G7.

"Есть масса вопросов, которые необходимо обсудить", - сказал он.

В числе тем предстоящего саммита Болтон назвал проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, в том числе касающиеся договоров об СНВ и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проблематику ПРО.

На вопрос, поднимет ли президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером вопрос о возвращении России в G7, Болтон ответил: "Я думаю, что вопрос о "семерке" или "восьмерке" может быть поднят при личной встрече (двух президентов)".

Советник президента также подчеркнул, что позиция США по Крыму и по санкциям в отношении России остается неизменной.

"Это не является позицией США", - сказал Болтон, отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон присоединение Крыма к России.

Говоря о санкциях в отношении РФ, Болтон, который прибыл в Москву из Рима, сообщил, что вопрос санкций поднимался во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. "И я ему ответил, что позиция США по вопросу санкций не изменяется, что санкции должны оставаться", - сказал советник американского президента.

Фото: пресс-служба посольства США

В Вашингтоне конкретных результатов от саммита не ожидают, но не исключает таковых

Болтон сообщил, в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от встречи президентов США и России, подчеркнув, что важен уже сам факт встречи на высшем уровне.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень много времени прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран", - сказал Болтон.

"Я думаю, что сам факт проведения саммита – это уже результат", - подчеркнул он.

При этом Болтон не исключил, что по итогам саммита лидеров США и России все-таки могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным, я также не исключаю, что по его итогам могут быть достигнуты конкретные результаты", - сказал он.

По словам советника президента, саммит "может проходить один-на-один или в расширенном формате".

"Какие бы решения они не приняли, мы будем их прорабатывать дальше", - подчеркнул Болтон.

Он выразил убеждение, что подготовительную встречу перед саммитом проведут главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео.

"Будет еще одна подготовительная встреча, я не сомневаюсь, что Майкл Помпео и Сергей Лавров встретятся, и я также ожидаю, что могут быть и другие подготовительные встречи", - сказал Болтон.

Как стало известно вскоре после публикации этой заметки, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Джон Болтон, Интерфакс

Новости по теме

В России
Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе ЕкатеринбургаМексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга
Кафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две неделиПодробнее
 Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и РоссииДжон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России
Советник президента США рассказал о планируемой встрече в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе"Подробнее
 Москалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительнымМоскалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительным
К колонию на Ямале, в которой содержится Сенцов, также прибыла украинский омбудсмен, но ее не пустили на встречу с заключеннымПодробнее
 Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспортуНомер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту
Это позволит сотовым операторам снизить отток абонентов, выбрасывающих сим-карты после того, как на счете кончатся деньгиПодробнее
Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое делоПротив главы карельского "Мемориала" возбуждено новое дело
Юрия Дмитриева обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении подросткаПодробнее
 Глава комитета Госдумы заявил об угрозе мусорного коллапса в десяти регионахГлава комитета Госдумы заявил об угрозе мусорного коллапса в десяти регионах
Токсичные отходы на свалках угрожают жизни и здоровью 17 млн россиянПодробнее
 Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайтыПутин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты
Максимальный штраф, предусмотренный нормой, — 700 тысяч рублейПодробнее
 Москалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды СавченкоМоскалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды Савченко
Омбудсмен напомнила, что после освобождения в России Савченко арестовали уже на УкраинеПодробнее
 Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных странМедведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных стран
Действие мер против недружественных государств может быть продлено на 2019 годПодробнее
 В Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюВ Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую Данию
Ранее Копенгаген предложил вынести вопрос о газопроводе на общеевропейское обсуждениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июня6 фото
27 июня
Фотохроника 27 июня
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин и Трамп встретятся 16 июля в ХельсинкиВ РоссииНомер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспортуЭкономика"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения ДанииВ миреБританские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТОВ РоссииПротив главы карельского "Мемориала" возбуждено новое делоСпортСборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018

На пост сенатора от Приморья предложили экс-главу МЧС Пучкова

Украинский омбудсмен передала заявление дежурному колонии, где содержится Сенцов

В ДНР взорвали памятник "За оборону Иловайска"

Протяженность Московских центральных диаметров составит 460 км

Ozon объявил о запуске собственного маркетплейса

Лидер националистического движения "Черный блок" арестован на два месяца

Walgreens выкупит акции на $10 млрд и повысит дивиденды

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Путин и Трамп встретятся 16 июля в ХельсинкиНа переговорах лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений Подробнее

Пакистан снова попал в список мониторинга FATF из-за финансирования терроризма

Сборные Японии и Польши сыграют при 35-градусной жаре

Состояние омбудсмена Москвы после ДТП оценили как средней тяжести

Парламент Франции одобрил увеличение расходов на оборону до 2% ВВП

В Думу внесли проект о возврате страховой премии при досрочном погашении потребкредита

В Екатеринбурге отказались заселять мексиканцев, заплативших за номера 260 тыс. рублей

Две трети россиян одобрили деятельность Путина

Совет директоров "Башнефти" переизбран в полном составе

Андрей Дементьев будет похоронен на Кунцевском кладбище

Силовики пришли с обыском в транспортное управление мэрии Саратова

Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга

Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе ЕкатеринбургаКафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две недели Подробнее

Группа "Газпром" в 2018 году собралась погасить $15,2 млрд долга

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HЯпония Япония– : –17:00Польша Польша17:00HСенегал Сенегал– : –17:00Колумбия Колумбия17:00GАнглия Англия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00GПанама Панама– : –21:00Тунис Тунис21:00