Джон Болтон: Трамп считает, что саммит с Путиным пойдет на пользу и США, и России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 27 июня посетил Москву для обсуждения вопроса о проведении первой отдельной полноформатной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Болтон был принят президентом России, провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым.

Об итогах визита высокопоставленный представитель американской администрации рассказал на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" при огромном стечении российских и зарубежных журналистов.

"Президент США попросил меня приехать и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов", - заявил Болтон на пресс-конференции.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пойдет на пользу не только США и РФ, но и поможет укрепить мир во всем мире, несмотря на политический шум.

"Существует достаточно большое количество политического шума вокруг этой предполагаемой встречи. Критики президента говорят о том, что есть определенные проблемы с организацией этой встречи", - сказал Болтон.

"Президент Трамп считает, что такая личная прямая встреча в верхах пойдет на пользу как Соединенным Штатам Америки, так и Российской Федерации, и будет служить укреплению мира и безопасности во всем мире", - отметил он.

Фото: пресс-служба посольства США

В саммите лидеров РФ и США нет ничего необычного

Болтон подчеркнул, что в планируемой встрече президентов нет ничего необычного.

"Если смотреть на возможные области нашего сотрудничества, то президент Трамп и президент Путин считают, что нужно обсуждать и вести дискуссии по общим проблемам и выявлять области для сотрудничества, потому что двусторонние отношения между Российской Федерацией и США влияют на стабильность во всем мире", - сказал он.

Советник американского президента напомнил, что за последний год тот встречался с лидерами Великобритании, Германии, Франции, Греции, Италии, Австрии и других стран, а Владимир Путин - со многими европейскими руководителями.

Болтон назвал нонсенсом связь Кремля с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа, но вместе с тем не исключил, что тема предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США будет предметом переговоров двух лидеров.

"Дело в том, что критики предстоящей встречи как раз заявляют, что если эта встреча состоится, то это станет доказательством того, что существует какая-то связующая ось (между Кремлем и предвыборной кампанией Трампа - ИФ), но это нонсенс. И президент Трамп считает, что такая личная встреча важна, и я тоже так считаю", - сказал советник.

Он подчеркнул, что в администрации президента США "не обращают внимания на критику внутри страны" в связи с предстоящим саммитом РФ-США.

"Основная цель президента Трампа - это действовать в целях обеспечения национальной безопасности США, и он считает, что такой двусторонний саммит как раз послужит этим целям", - подчеркнул Болтон.

Фото: пресс-служба посольства США

Трамп на встрече с Путиным поднимет все острые вопросы

Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой поднимет все острые вопросы, существующие в отношениях между двумя странами, в частности ситуацию с Крымом, расследование катастрофы малазийского "Боинга", возможное вмешательство РФ в американские выборы и обстановку в Сирии, а также вопрос о возвращении России в G7.

"Есть масса вопросов, которые необходимо обсудить", - сказал он.

В числе тем предстоящего саммита Болтон назвал проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, в том числе касающиеся договоров об СНВ и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проблематику ПРО.

На вопрос, поднимет ли президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером вопрос о возвращении России в G7, Болтон ответил: "Я думаю, что вопрос о "семерке" или "восьмерке" может быть поднят при личной встрече (двух президентов)".

Советник президента также подчеркнул, что позиция США по Крыму и по санкциям в отношении России остается неизменной.

"Это не является позицией США", - сказал Болтон, отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон присоединение Крыма к России.

Говоря о санкциях в отношении РФ, Болтон, который прибыл в Москву из Рима, сообщил, что вопрос санкций поднимался во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. "И я ему ответил, что позиция США по вопросу санкций не изменяется, что санкции должны оставаться", - сказал советник американского президента.

Фото: пресс-служба посольства США

В Вашингтоне конкретных результатов от саммита не ожидают, но не исключает таковых

Болтон сообщил, в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от встречи президентов США и России, подчеркнув, что важен уже сам факт встречи на высшем уровне.

"Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень много времени прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран", - сказал Болтон.

"Я думаю, что сам факт проведения саммита – это уже результат", - подчеркнул он.

При этом Болтон не исключил, что по итогам саммита лидеров США и России все-таки могут быть достигнуты конкретные договоренности. "Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным, я также не исключаю, что по его итогам могут быть достигнуты конкретные результаты", - сказал он.

По словам советника президента, саммит "может проходить один-на-один или в расширенном формате".

"Какие бы решения они не приняли, мы будем их прорабатывать дальше", - подчеркнул Болтон.

Он выразил убеждение, что подготовительную встречу перед саммитом проведут главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео.

"Будет еще одна подготовительная встреча, я не сомневаюсь, что Майкл Помпео и Сергей Лавров встретятся, и я также ожидаю, что могут быть и другие подготовительные встречи", - сказал Болтон.