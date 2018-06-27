Болтон назвал нонсенсом заявления о связи Кремля с предвыборной кампанией Трампа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал нонсенсом заявления о связи Кремля с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа.

"Дело в том, что критики предстоящей встречи как раз заявляют, что если эта встреча состоится, то это станет доказательством того, что существует какая-то связующая ось (между Кремлем и предвыборной кампанией Трампа - ИФ), но это нонсенс. И президент Трамп считает, что такая личная встреча важна, и я тоже так считаю", - сказал Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он добавил, что в администрации президента США "не обращают внимания на критику внутри страны" в связи с предстоящим саммитом РФ-США.

"Основная цель президента Трампа - это действовать в целях обеспечения национальной безопасности США, и он считает, что такой двусторонний саммит как раз послужит этим целям", - подчеркнул Болтон.