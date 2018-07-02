Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уехать из РФ на постоянное место жительство (ПМЖ) желает каждый десятый россиянин, наиболее привлекательной среди желающих переехать считается Германия, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам опроса, уехать за границу на ПМЖ хотели бы 10% респондентов, тогда как 88% опрошенных не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.

Как отмечают социологи, доля желающих уехать за рубеж в течение семи лет остается практически неизменной. За период 2011-2018 гг. она колеблется в пределах 10-13%.

Идея переезда из РФ на ПМЖ наиболее популярна среди россиян в возрасте 18-24 лет, среди них 31% респондентов сообщил, что хотел бы уехать. В свою очередь две трети опрошенных среди данной возрастной категории не рассматривают такую перспективу.

26% из желающих уехать за границу собирают информацию о стране переезда, 22% от данной категории респондентов изучают соответствующий иностранный язык.

При этом 44% из опрошенных, рассматривающих вопрос об отъезде из РФ на ПМЖ, сообщили, что еще не думали о сроках переезда. 10% ожелающих уехать сообщили, что готовы сделать это в течение ближайшего года или двух лет.

В целом по результатам опроса 18% россиян за последние 2-3 года выезжали за границу на отдых, а почти три четверти респондентов сообщили, что не были за рубежом в этот период.

Что касается наиболее привлекательных стран для переезда на ПМЖ, то 16% желающих уехать из РФ называют Германию, 7% - США, 6% - Испанию.

"Эмиграция из страны давно не ассоциируется с "выходом в дверь без возможности возвращения", и интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как "бегство из ужасающей российской реальности" было бы совершенно неверно", - комментирует результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, слова которого приводит пресс-служба социологического центра. "Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а может даже и вызов внешнему миру: "Не хотите иметь с нами дела? Мы сами к вам придем - посмотреть на людей, себя показать", - отметил он.

Инициативный опрос был проведен 6-7 июня среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет.