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48% россиян заявили о доверии Путину

Уровень доверия к политикам в РФ с января снизился в среднем на 12 процентных пунктов

48% россиян заявили о доверии Путину
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин остается политиком, пользующимся наибольшим доверием населения страны, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, Путину доверяют 48% респондентов. На втором месте по уровню доверия - Сергей Шойгу (19%), на третьем - Сергей Лавров (14%).

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В "пятерку" политиков, пользующихся наибольшим доверием, также вошли Владимир Жириновский (14%) и Дмитрий Медведев (9%).

В августе прошлого года, согласно опросу "Левада-центра", Путину доверяли 58% граждан, Шойгу - 30%, Лаврову - 28%. Жириновскому доверяли 13%, а Медведеву - 11%.

Как считают социологи "Левада-центра", снижение рейтинговых показателей по сравнению с январем текущего года в среднем на 12 пунктов в значительной мере связано с тревогами населения по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Опрос был проведён 22-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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Теги: Левада-Центр, Владимир Путин

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