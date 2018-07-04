Суд отменил арест топ-менеджера "Роснано" за хищение 200 млн рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил арест управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова по новому делу - о хищении порядка 200 млн рублей корпорации, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 8 июня, которым в отношении Горькова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменить, Горькова освободить", - говорится в решении суда.

Таким образом, суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов топ-менеджера "Роснано".

Как пояснил "Интерфаксу" один из его защитников Сергей Дрозда, Горьков будет освобожден, как только соответствующие документы поступят в следственный изолятор "Матросская тишина". В свою очередь, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что все необходимые документы будут направлены в СИЗО в течении сегодняшнего дня.

В ходе заседания адвокаты Горькова назвали арест своего подзащитного "полнейшим правовым нигилизмом и цинизмом". "Со стороны следствия это издевательство над нашим подзащитным, которому год назад предъявили абсурдное обвинение и которого год продержали под стражей, не проведя с ним за это время ни одного следственного действия и не предоставив ни одного свидания с престарелыми родителями и дочерью. Это непрофессионализм, цинизм и произвол. Процессуальный трюк, направленный на то, чтобы содержать нашего подзащитного под стражей", - заявил в суде адвокат Антон Голышев.

Другой защитник Горькова Дрозда обратил внимание суда на то, что многие обстоятельства в обоих уголовных делах совпадают.

Следствие вместе с тем не предоставило в суд никаких новых аргументов, свидетельствующих о необходимости ареста Горькова.

Сам топ-менеджер подчеркнул в суде, что не признает предъявленное ему новое обвинение и считает его абсурдным. "Мне кажется, что у следователя исчерпались ресурсы для продолжения расследования, а освобождение меня под подписку о невыезде означало бы для следователя много административных проблем", - сказал Горьков.

Прокурор попросил Мосгорсуд отменить постановление суда первой инстанции в отношении Горькова, так как "правовых оснований у следствия подавать ходатайство об аресте Горькова, а у суда его арестовывать по вновь возбужденному уголовному делу не было".

Горьков, арестованный в июне 2017 года за злоупотребление полномочиями, причинившее корпорации ущерб на более чем 700 млн рублей, должен был выйти на свободу в начале июня 2018 года, так как истекал предельный срок его содержания под стражей по этому делу. Однако 7 июня он был переведён в ИВС на Петровке, где ему сообщили о возбуждении нового уголовного дела и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал арест топ-менеджера.

Период совершения преступления, вменяемого Горькову, относится к 2009-2010 годам, когда он работал в "Роснано" сотрудником в финансово-кредитном департаменте.

По новому делу он обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением около 200 млн рублей, принадлежащих "Роснано" и находящихся на счётах инвестируемой ею компании для развития одного из проектов в области нанотехнологий. Деньги, по словам следователя, находили на счетах банка "Смоленский".

В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у этого банка АО "Роснано" лишилось более 738 млн рублей. При этом, как утверждают в СК, из банка накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу брата Горькова Евгения в виде объектов недвижимости на 400 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки "Роснано" Генпрокуратурой РФ, которая передала материалы председателю Следственного комитета.