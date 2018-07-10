У защиты Цуркан потребовали разрешение ФСБ для обжалования ее ареста

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Защита бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которая обвиняется в шпионаже, обратилась к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой после требования начальника спецчасти суда предоставить ему разрешение ФСБ на ознакомление с судебными актами и материалами дела для обжалования их.

"Решили оспорить в кассационном порядке решения судов об избрании Карине меры пресечения в виде содержания под стражей. Для этого нам необходимо получить заверенные копии судебных актов и ознакомиться с материалами дела, которые по причине того, что на некоторых бумагах следователь поставил гриф "секретно", хранятся в спецчасти Мосгорсуда. Обратились к начальнику спецчасти, он потребовал от нас разрешение от следователя ФСБ. То есть, чтобы обжаловать судебные решения об аресте надо получить разрешение в ФСБ", - сказал "Интерфаксу" во вторник адвокат обвиняемой Иван Павлов.

Он добавил, что в связи с этим, адвокаты "обратились к председателю Мосгорсуда за письменным разъяснением позиции начальника спецчасти".

В свою очередь, в Мосгорсуде опровергли становление каких-либо препятствий адвокатам Цуркан. "Адвокаты, обращаясь в спецчасть Мосгорсуда, заявили устно о желании ознакомиться с материалами по избранию меры пресечения, не заявляя о желании получить копии судебных решений. При этом сведений о допуске в качестве защитников Цуркан адвокаты не представили. Начальник спецчасти разъяснил адвокатам, что необходимо сдать в экспедицию заявление с просьбой об ознакомлении с материалами дела, приложив ордер адвоката", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Он отметила, что согласно закону, решение о допуске адвоката к участию в качестве защитника принимает на стадии следствия именно следователь.

"Никаких препятствий для получения копий судебных решений нет и не ставилось. Вместе с тем, письменное заявление об ознакомлении с материалами дела и о получении копий судебных решений поступило в суд примерно час назад", - добавила Солопова.

Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). С 15 июня она находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, следствие заподозрило топ-менеджера "Интер РАО" в передаче сведений о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии, которая, в свою очередь, может работать с ЦРУ.

Цуркан вину не признает и считает свое уголовное дело попыткой сместить ее с занимаемой должности "из-за ее принципиальности и неподкупности".

В рамках расследования оперативно-следственные действия были проведены у замминистра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, говорили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. По сведениям одного из собеседников агентства, чиновник был допрошен в качестве свидетеля, так как контактировал с Цуркан.

Румынские власти 20 июня запросили у посольства России в Бухаресте официальную информацию в связи с арестом Цуркан. По данным МИД Румынии, она имеет румынское гражданство. Ранее топ-менеджер "Интер РАО" также имела гражданство Молдавии, от которого она отказалась после того, как уехала в Россию в 2000 году и приняла гражданство РФ.

Совет директоров "Интер РАО" 28 июня прекратил полномочия Цуркан как члена правления.