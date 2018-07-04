Адвокатов Карины Цуркан вновь не пустили в СИЗО к подзащитной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Администрация СИЗО Лефортово второй день препятствует новым адвокатам обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, которые пытаются попасть в изолятор и встретиться со своей подзащитной. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Цуркан Иван Павлов, руководитель Команды 29.

3 июля Павлов сообщил, что адвокатов Карины Цуркан, члена правления "Интер РАО ЕЭС", обвиняемой в шпионаже, отказываются пропустить в СИЗО "Лефортово", где содержится их подзащитная. Отказ сотрудники изолятора мотивировали тем, что у них нет разрешения от ФСБ. Как ранее заявлял Павлов, "есть основания предполагать, что ФСБ будет препятствовать нашему появлению в качестве защитников по этому делу".

"Вчера, после того как нас отказались допустить, мы прошли к руководству изолятора и попали на прием к заместителю начальника изолятора по режиму Александру Ханову. Ханов признал, что дело не в разрешении, и сначала пытался сослаться на то, что мы подали документы не в то окно, - рассказал Павлов. - Однако мы подали документы туда же, куда и все другие адвокаты, которые благополучно смогли попасть к своим подзащитным. После этого Ханов попытался сослаться на то, что в одном из документов мы написали "СПб" вместо "Санкт-Петербург", что уже и вовсе является полной нелепицей. Когда и этот аргумент не прошел, Ханов пообещал, что завтра мы обязательно пройдем к нашей подзащитной. Но вот незадача: сегодня он вышел к нам навстречу и сообщил, что пропустить нас снова не могут, поскольку в очереди в Лефортово слишком много адвокатов. При этом сотрудник изолятора прямо признал, что все поданные документы были поданы нами в надлежащем виде. Очевидно, что есть некая команда со стороны ФСБ всячески препятствовать нам во встрече с Кариной, и именно по этой команде нас второй день не допускают к подзащитной по надуманным основаниям".

О том, что Павлов вступил в дело Карины Цуркан, стало известно 2 июля. К адвокатам Команды 29 по просьбе Цуркан обратилась ее мать.

Карина Цуркан, топ-менеджер компании "Интер РАО ЕЭС", была задержана 15 июня. Ее обвиняют в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда иностранных государств, в том числе Румынии. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Обвиняемая свою вину не признает.