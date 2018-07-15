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В России Пенсионная реформа

В ХМАО прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийске в воскресенье состоялся пикет против повышения пенсионного возраста и изменений в оплате труда работников госучреждений, сообщил председатель объединения организаций профсоюзов Федор Сиваш.

"Пикет был согласован с властями. Было заявлено участие 500 человек, но некоторых очень серьезно предупредили. В итоге пришло около трехсот человек", - сказал он "Интерфаксу".

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Он уточнил, что в акции приняли участие члены профсоюза разных отраслей из нескольких городов округа.

Участники пикета с плакатами, выражающими несогласие с повышением пенсионного возраста, стояли на площади Свободы, рядом с оживленной автомобильной дорогой, чтобы привлечь внимание горожан. "Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка", - отметил собеседник агентства.

Накануне порядка ста человек вышли на протестный митинг против пенсионной реформы еще в одном городе ХМАО - Нефтеюганске.

Также 14 июля митинг против изменений в пенсионное законодательство прошел в Челябинске.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: ХМАО, Ханты-Мансийск

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