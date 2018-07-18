Обвиняемый в халатности во время тушения пожара в "Зимней вишне" обжаловал арест

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сторона защиты руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина обжаловала его арест, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерова.

"В Центральный районный суд Кемерова поступила апелляционная жалоба на постановление суда, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.Бурсина", - говорится в сообщении. Суд принял жалобу к рассмотрению.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.