Госдума будет собирать поправки к пенсионному законопроекту более двух месяцев

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме продлили более чем на месяц - с 18 августа до 24 сентября - срок, до истечения которого принимаются поправки к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг.

"Вчера комитет принял решение о продлении срока обсуждения, предоставления поправок с 18 августа до 24 сентября", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Володин пояснил, что решение скорректировать даты окончания приема поправок принял комитет Госдумы по труду и социальной политике.

Осенью депутаты соберутся на очередную сессию только после единого дня голосования (9 сентября), первое пленарное заседание может состояться 11 сентября. Таким образом, у парламентариев после возвращения на Охотный ряд после летних каникул и работы на выборах будет еще около полумесяца, чтобы направить в профильный комитет свои поправки по корректировке правительственного пенсионного законопроекта.

В Госдуме обсуждается правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, одним из положений которого является повышение пенсионного возраста. Законопроект внесен в Госдуму 16 июня. Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней также подробно излагаются доводы правительства в поддержку повышения планки пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

Президиум фракции "Единая Россия" принял решение о консолидированном голосовании за принятие законопроекта. Это было сделано согласно ранее принятому решению президиума Генсовета партии.

Представители оппозиционных фракций Госдумы - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" заявляют о готовности проголосовать против принятия правительственного законопроекта.