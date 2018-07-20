В России Пенсионная реформа

Путин заявил о скором уравнении числа работников и пенсионеров без повышения пенсионного возраста

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что для поддержания в течение десяти лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит, но очень быстро число работающих сравняется с числом неработающих.

В РоссииПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаЧитать подробнее

"По большому счету можно вообще ничего не делать. В течение пяти-шести-семи и даже, может быть, десяти лет, в принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы. Но что происходит? И что будет происходить в ближайшую среднесрочную и отдаленную перспективу?" - сказал Путин в ходе общения с волонтерами во время посещения стадиона "Калининград".

Сейчас средняя продолжительность жизни, заметил глава государства, составляет 73,5 лет, в следующем году будет - 74,3 года. "А прогноз, а он, скорее всего, достаточно точный, говорит о том, что к моменту завершения этого переходного периода для мужчин - 2028 год - как предлагает правительство, средняя продолжительность жизни у мужчин будет свыше 75 лет, средняя продолжительность жизни женщин на момент завершения переходного периода - 2034 год - будет свыше 85 лет", - сказал Путин.

В 1970 году, напомнил глава государства, на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан. "Сегодня уже на одного пенсионера - два рабочих, то есть почти в два раза сократилось количество. На пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих. И ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И наступит момент, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих, и будет уменьшаться", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в таком случае "либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы - это лопнет".

"Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильная, она развивается, и в целом есть большой запас прочности. И, если думать не о сегодняшнем дне, а дне завтрашнем, то, конечно, нужно иметь в виду все эти обстоятельства", - сказал Путин.

Он сказал, что к 2030 году, по прогнозным данным, время жизни после выхода на пенсию у мужчин будет свыше 15 лет, а для женщин - свыше 24 лет. "Нам грустно говорить о таких вещах, но, когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными, профессиональными прогнозами", - сказал президент РФ.

Госдума накануне приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предполагает, в частности, повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

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Теги: Владимир Путин

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