Россиянка Бутина будет доказывать свою невиновность в американском суде

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Задержанная в США гражданка РФ Мария Бутина тяжело адаптируется к тюремным условиям, однако уверена в своей невиновности и намерена твёрдо доказывать это в суде, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

"В результате предпринятых усилий добились консульской встречи с Бутиной в вашингтонской тюрьме. Несмотря на стресс и психологическое давление, которые российской гражданке пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет", - говорится в распространённом сообщении российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что Бутина, "как и любой нормальный человек, к тюремным условиям адаптируется тяжело".

"При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде", - отмечается в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что Бутина "была очень рада увидеть российских дипломатов , ощутить моральную поддержку".

"Сообщили Марии о том, что ее дело вызвало общественный резонанс в России, и в ее адрес выражаются слова солидарности. Она просила передать родителям, чтобы не волновались", - отметили российские дипломаты.

В посольстве РФ в США заявили, что "продолжат оказывать Бутиной консульскую помощь и все необходимое содействие".