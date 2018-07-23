Действиям следователя, отказавшегося открыть дело после пыток в ярославской колонии, дадут оценку

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в отношении своего бывшего коллеги, отказавшего в возбуждении уголовного дела по факту жестокого избиения осужденного в ярославской колонии №1, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

"Следственные органы организовали и проводят в отношении бывшего следователя проверку", - сообщила Гузовская. Она отметила, что следователь уволился из ведомства в ноябре 2017 года.

В минувшую пятницу "Новая Газета" опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 по Ярославской области, человек, которого избивали - заключенный Евгений Макаров. Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня 2017 года.

После публикации в СМИ данного материала СУ СКР по региону возбудило уголовное дело. Шесть сотрудников ИК-1 задержаны.

Как сообщалось со ссылкой на ярославского омбудсмена Сергей Бабуркина, Макаров устно сообщил ему об избиениях во время посещения омбудсменом колонии 2 июля 2017 года. Уполномоченный на следующий день обратился с запросом в прокуратуру Ярославской области с требованием организовать проверку. Прокурорская проверка выявила, что характер обнаруженных у Макарова телесных повреждений свидетельствуют о несоразмерном применении физической силы и спецсредств со стороны сотрудников колонии. Материалы проверки были переданы в СУ СКР по региону, однако дело заведено не было.

В понедельник стало известно, что адвокат Макарова Ирина Бирюкова, обнародовавшая видео с пытками в ярославской колонии, уехала из России из-за угроз со стороны фигурантов дела.