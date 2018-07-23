Первый обыск у арестованного по делу о госизмене Кудрявцева прошел в 2017 году

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в доме арестованного по делу о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева в сентябре 2017 года, но задержан он был 20 июля 2018 года, сообщил "Интерфаксу" его сын Ярослав Кудрявцев.

"Московское ФСБ задержало моего отца рано утром 20 июля у него дома в Королеве, это сопровождалось обыском, выемкой бумаг и компьютерной техники. Большая часть этого была изъята у него в сентябре прошлого года, когда прошел первый обыск",- сказал Кудрявцев.

"В тот раз задержания не было. Отец считал себя невиновным и полагал, что после экспертизы ему все вернут", - добавил он.

Об аресте Кудрявцева накануне "Интерфаксу" сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева. По ее словам, мужчину 74 лет привезли в следственный изолятор "Лефортово" 20 июля.

Она уточнила, что Кудрявцеву вменяется госизмена (статья 275 УК РФ).

Позднее в пресс-службе Роскосмоса "Интерфаксу" сообщили, что арестованный - сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Викторович Кудрявцев.

По данным газеты "Коммерсантъ", Кудрявцеву "предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО".

Ранее "Коммерсантъ" сообщила, что в пятницу утром следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении". По словам собеседника агентства, "не исключено, что их могли допросить и задержать".

Однако по данным источника "Интерфакса", Пайсон проходит по делу как свидетель. Основным подозреваемым является научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили его арест.