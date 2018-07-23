В Москве арестован еще один предполагаемый фигурант дела о госизмене

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в государственной измене, следует из картотеки дел сайта суда.

"Судом 20 июля в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится на сайте суда.

В настоящее время это решение уже обжаловано в Мосгорсуде.

Как сообщил информированный источник "Интерфакса", арестованный может являться вторым фигурантом дела о государственной измене, совершенной в ракетно-космической отрасли.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в уголовном деле появился как минимум еще один подозреваемый.