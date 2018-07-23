В СПЧ рассказали о тяжелом душевном состоянии избитого в ярославской колонии заключенного

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Осужденный Евгений Макаров перенес сильный стресс и тяжело реагирует на любую несправедливость, сообщил "Интерфаксу" глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов в понедельник.

"У Евгения Макарова тяжелое психологическое состояние, я не психолог, но он перенес сильный стресс и не один раз. У него есть целый ряд претензий, которые могут показаться мелкими человеку в обычной ситуации. Например, что не выдают вовремя газеты, которые он выписывает. Проблемы, которые могут решаться элементарно, чтобы подобные конфликты не возникали", - сказал Федотов.

Он выразил надежду, что после отбытия наказания Макаров сможет вернуться к нормальной жизни и у администрации колонии стоит задача ему помочь.

Макаров - 25-летний житель Ярославля. Должен выйти на свободу 26 октября.

В понедельник первый замдиректора ФСИН Рудый и Федотов посетили ярославскую ИК-1, сотрудники которой год назад жестоко избили Макарова. После этого они встретились с самим осужденным в ИК-8, где он содержится в настоящее время.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, на котором 18 сотрудников колонии пытают Макарова, скованного наручниками. Запись была сделана 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек.