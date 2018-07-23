Во ФСИН заявили, что сотрудники службы не имеют права мстить заключенным

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний должны руководствоваться законностью и справедливостью, заявил "Интерфаксу" первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый после посещения ярославской колонии, в которой сотрудники избили заключенного.

"Если сотрудник опускается до уровня осужденного или того хуже, до уровня физического мщения осужденному за то, что он ведет себя неправильно или оскорбил или обидел, то с моей точки зрения, и меня поддержат большинство сотрудников ФСИН, кроме того, что он марает свою честь и мундир - больше ничего не получает. Надо делать свою работу, руководствуясь законностью и справедливостью", - заявил он.

Рудый подчеркнул, что система ФСИН нуждается в тесном взаимодействии с общественными институтами.

"Необходимо рассмотреть возможность более широкого участия уполномоченного по правам человека и ОНК (Общественная наблюдательная комиссия - ИФ) в обязательном порядке. И посмотреть какие-то формы работы, допустим административных комиссий при переводе на колонию-поселение, УДО, участие в работе дисциплинарных комиссий, когда определяется мера взыскания, применяемая к осужденному и разбирается дело осужденному, для того, чтобы рассмотрение этих вопросов было более объективным", - отметил Рудый.

По его мнению, необходимо совершенствование работы, а не пустой контроль.

В понедельник Рудый и глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов посетили ярославскую ИК-1, в которой год назад был избит сотрудниками Евгений Макаров. После этого они встретились с Макаровым в ИК-8, где он содержится в настоящее время.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, на котором 18 сотрудников колонии пытают Маркова, скованного наручниками. Запись была сделана 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс; по делу об избиении задержаны шесть человек.