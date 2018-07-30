Двое арестованных по делу "Зимней вишни" в Кемерове обжаловали продление ареста

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Центральный районный суд Кемерово поступили апелляционные жалобы на постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей бывшему руководителю ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорию Терентьеву.

Как сказано в сообщении суда, в понедельник, 19 июля, обоим фигурантам срок содержания под стражей был продлен до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Мамонтова обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в "Зимней вишне".

Также сообщалось, что в ходе рассмотрения ходатайства следствия представитель СКР сообщил, что Терентьев предпринимал попытки уничтожить важные для следствия материалы.

"Также предпринимались меры выработки единой позиции по делу вместе с коллегами и подчиненными. Соответствующая переписка обнаружена при исследовании телефона обвиняемого", - сказал представитель следствия в суде.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.