ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал сужденного в РФ за терроризм украинца Олега Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.

"Господин Сенцов должен получить лечение, соответствующее его состоянию, без задержки. Суд также предложил Сенцову прекратить голодовку и принять любое жизненно необходимое лечение", - говорится в распространенном сообщении ЕСПЧ.

В свою очередь руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков пояснил "Интерфаксу", что РФ не может проигнорировать требование суда о предоставлении ему надлежащей медпомощи.

"Я отмечу, что Россия обязана исполнить требование ЕСПЧ, но она и не отказывается от этого, указывая в своей позиции, что Сенцов получает всю необходимую помощь. Защита это подтверждает. На качество оказываемой ему помощи, на условия содержания, на отношение медперсонала ни у защиты, ни у Сенцова жалоб нет", - сказал Чиков.

Сенцов, приговоренный к 20 годам по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества, с 14 мая держит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.