Москалькова заявила, что Сенцов просил "не сгущать краски" по поводу своего состояния

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов в разговоре с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой призвал "не сгущать краски" по поводу своего состояния здоровья.

"Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Олег Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски", - написала Москалькова в своем инстаграме в пятницу.

Она отметила, что беседовала с Сенцовым в течение получаса в режиме видеоконференции о состоянии его здоровья и том, как он общается с родными и семьей.

"Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека", - добавила уполномоченный.

Москалькова обратилась к СМИ с просьбой "как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.