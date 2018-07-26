Коллеги Поклонской сорвали заседание возглавляемой ею комиссии Госдумы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Коллеги Натальи Поклонской не явились в четверг на заседание руководимой ею комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

Из 17 членов комиссии на это заседание, назначенное на 15:45, пришли лишь два человека - по одному представителю от КПРФ и "Справедливой России". Источники "Интерфакса" в Госдуме утверждают, что это было "спланированное решение".

Поклонская заявила, что доложит председателю Госдумы Вячеславу Володину о неявке депутатов на заседание. "Впервые такое", - сказал она журналистам. Отвечая на вопрос "Интерфакса", не видит ли она в этой ситуации бойкот в связи с тем, что она нарушила фракционную дисциплину и была единственной проголосовавшей против законопроекта о повышении пенсионного возраста, Поклонская заявила: "Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны".

"Конечно же, мной будет доложено председателю Государственной Думы о сегодняшнем срыве заседания комиссии. Какие причины - надеюсь, руководство выяснит", - сказала она.

Ранее фракция "Единой России" принимала решение о консолидированном голосовании по законопроекту о повышении пенсионного возраста.

В четверг лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, посоветовал Поклонской принять "для себя решение". На вопрос, означает ли это, что она должна сама сдать мандат, лидер фракции ответил: "А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам". Поклонская, в свою очередь, заявила о намерении сохранить мандат.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.