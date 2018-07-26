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В медиа-группе ACMG объяснили смену и.о. главреда российского Forbes

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Назначение на должность исполняющего обязанности главреда российского Forbes Андрея Золотова вместо Николая Мазурина является очередным шагом в развитии портфеля брендов, заявляют в медиа группе ACMG.

"Назначение Андрея Золотова на пост главного редактора Forbes - это один из шагов на пути реализации стратегии развития медиа группы ACMG и портфеля брендов. Мы глубоко убеждены, что Андрей не только сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики и сохранность редакционной политики, но и со своим назначением даст старт развитию новых, глобальных проектов" - сказал в четверг "Интерфаксу" директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман.

Ранее занимавший пост и.о.главного редактора Николай Мазурин сообщил в четверг "Интерфаксу", что с пятницы на этом посту его сменит Золотов, возглавлявший приложение ForbesLife. Сам же Мазурин пока остается шеф-редактором издания.

По словам Озмана, "концепция проекта Forbes акцентирована на новаторов и персон, воссоздающих правила ведения бизнеса и по-новому раскрывающих потенциал предпринимателя для решения самых сложных задач". "Золотов имеет большой редакторский опыт, понимает принципы создания и управления бизнес-медиа и является экспертом в области деловой журналистики", - отметил он.

В свою очередь Золотов, чьи слова приводит пресс-служба ACMG, сообщил, что для него "большая честь и ответственность работать с брендом, который давно и прочно ассоциируется с успехом в бизнесе и в жизни в целом". "Наши главные критерии - объективность подачи материалов, проверенная информация, независимость редакционной политики. Впереди много сложных и интересных задач, я глубоко убежден, что наша команда с ними справится", - сказал Золотов.

В пресс-службе ACMG рассказали, что Золотов присоединился к команде Forbes в 2016 году, возглавив редакцию Forbes Life для перезапуска журнала и digital-канала. "За два года под его управлением бренд значительно вырос, увеличилось количество выпусков журнала, а также были запущены новые направления, такие как Forbes Life Club", - отметили в медиа-группе.

В начале июня с поста главного редактора российского Forbes был уволен Николай Усков, занимавший эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с владельцем "АС РУС Медиа" Александром Федотовым, а издательский дом ACMG - неудовлетворенностью качеством работы редактора. Исполняющим обязанности главреда тогда был назначен Мазурин.

Обращение в прокуратуру

В четверг Мазурин сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.

Сотрудники редакции Forbes, с которыми удалось пообщаться "Интерфаксу", сообщили, что по правилам издания статья перед печатью обязательно проверяется и согласовывается с юридическим департаментом.

Между тем статья о бизнесе братьев Магомедовых была размещена на сайте Forbes. "Она полностью соответствует первоначальному варианту статьи, снятому с печати", - сказал один из сотрудников редакции "Интерфаксу".

Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, а также из этических соображений.

Вечером в четверг "Ведомости" со ссылкой на источники в редакции российского Forbes сообщили, что сотрудникам закрыли доступ к сайту журнала forbes.ru.

В группе "Сумма", в свою очередь, выразили недоумение по поводу исчезновения из печатной версии журнала Forbes статьи "Дела семейные".

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.

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