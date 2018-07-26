И.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Николай Мазурин с пятницы прекратит исполнять обязанности главного реактора российского Forbes, на его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей Золотов.

"Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали", - сказал Мазурин "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, исполнять обязанности главного редактора журнала назначен Золотов. "В редакции Forbes он возглавлял приложение FobesLife", - пояснил Мазурин.

Вместе с тем Мазурин остается шеф-редактором журнала Forbes. Он сообщил "Интерфаксу", что будет думать о своей дальнейшей работе в журнале. "Я пока не принял решение", - сказал он.

В начале июня с поста главного редактора российского Forbes был уволен Николай Усков, занимавший эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с владельцем "АС РУС Медиа" Александром Федотовым, а издательский дом ACMG - неудовлетворенностью качеством работы редактора. Исполняющим обязанности главреда тогда был назначен Мазурин.

Исчезновение статьи

Ранее в четверг Мазурин сообщил "Интерфаксу", что просит московскую прокуратуру проверить, не нарушен ли закон "О СМИ" в связи со снятием с печати в августовском номере публикации "Дела семейные" о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых.

Сотрудники редакции Forbes, с которыми удалось пообщаться "Интерфаксу", сообщили, что по правилам издания статья перед печатью обязательно проверяется и согласовывается с юридическим департаментом.

Между тем статья о бизнесе братьев Магомедовых была размещена на сайте Forbes. "Она полностью соответствует первоначальному варианту статьи, снятому с печати", - сказал один из сотрудников редакции "Интерфаксу".

Со своей стороны в пресс-службе ACMG "Интерфаксу" сообщили, что статья о бизнесе совладельцев группы "Сумма" братьях Магомедовых "Дела семейные" была снята с печати и не вышла в августовском номере Forbes из-за претензий юристов журнала, а также из этических соображений.

Вечером в четверг "Ведомости" со ссылкой на источники в редакции российского Forbes сообщили, что сотрудникам закрыли доступ к сайту журнала forbes.ru.

В группе "Сумма" в свою очередь выразили недоумение по поводу исчезновения из печатной версии журнала Forbes статьи "Дела семейные".

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.