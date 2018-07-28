Митинг против изменений пенсионного законодательства прошел в Екатеринбурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Организованный КПРФ митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Екатеринбурге в субботу, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Согласованная с властями акция прошла на площади Советской армии при 30-градусной жаре.

Участники митинга потребовали не принимать изменения пенсионного законодательства или заморозить ситуацию в том виде, в каком она есть, а также отправить в отставку правительство.

Аналогичные акции в субботу, в частности, прошли в нескольких городах Дальнего Востока и в Барнауле.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.