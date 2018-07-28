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Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Урале

Есть обновление от 17:23

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в городах Урала в субботу.

В Челябинске организованный региональным отделением КПРФ митинг состоялся у ДК им. Колющенко, где в последние годы проходят все протестные акции. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области агентству "Интерфакс" сообщили, что нарушений общественного порядка допущено не было.

Митинг, организованный КПРФ в Ишиме (Тюменская область), собрал 250 человек, сообщила агентству "Интерфакс" заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации города Вера Фомина.

"Все прошло спокойно, без происшествий", - добавила она.

В Кургане митинг КПРФ проходил около кинотеатра "Россия". В пресс-службе УВД г. Кургана агентству сообщили, что в акции протеста приняло участие 200 человек. "Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

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Первый секретарь комитета Курганского областного отделения КПРФ Василий Кислицын сообщил "Интерфаксу", что в митинге, помимо коммунистов, приняли участие представители разных партий и профсоюзов.

"Несмотря на 30-градусную жару, митинг прошел действенно, собрано более 530 подписей против повышения пенсионного возраста. Резолюция и копии подписей будут отправлены президенту и правительству", - сообщил он.

Первый секретарь бюро комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина сообщила, что митинги против изменений пенсионного законодательства прошли в городах Салехард, Новый Уренгой и Тарко-Сале, а в городах Надыме и Ноябрьске состоялись пикеты.

"В Салехарде митинг состоялся на окраине, но, тем не менее, люди пришли. Был открытый микрофон, все желающие выступали, собирали подписи. Митинг прошел хорошо", - отметила Кукушкина.

Она добавила, что по итогам акции была принята резолюция против пенсионной реформы.

В ХМАО местными властями было согласовано 11 митингов, самые многочисленные прошли в Нягани (200 человек) и Сургуте (150 человек), сообщила агентству заместитель директора департамента общественных связей округа Галина Липатова. При этом, по ее данным, в митинге в Ханты-Мансийске участвовали не более 40 человек. Каких-либо происшествий также не зафиксировано.

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