В России Пенсионная реформа

Жители регионов Северо-Запада РФ вышли на митинги против пенсионной реформы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Акции против повышения пенсионного возраста прошли в субботу в Псковской области, Калининграде, Великом Новгороде и Петрозаводске.

Как передал корреспондент "Интерфакса", новгородские областные отделения КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и их сторонники провели митинг у памятника Петру I на набережной реки Гзень в историческом центре Великого Новгорода.

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Митинг с заявленной численностью до 600 человек был санкционирован городскими властями. По оценкам правоохранительных органов, акция собрала около 300 участников. Ход мероприятия контролировали наряды полиции. Происшествий и задержаний не было.

В Псковской области в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 13 муниципалитетах. Их основным организатором стало региональное отделение КПРФ.

Митинг КПРФ прошел и в Петрозаводске. Он собрал, по официальным данным МВД Карелии, 350 человек.

Митинг петрозаводская мэрия согласовала не в центре города, в так называемом гайд-парке в пойме реки Лососинка. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

Спокойно мероприятие прошло и в Калининграде. Митинг в Южном парке был согласованным, в нем приняли участие представители областной федерации профсоюзов, КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Патриотов России".

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