Адвокат Третьяков задержан по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по прилете из Иркутска, сообщила "Интерфаксу" вечером в воскресенье его супруга Анна.

"Как только мы с Игорем Анатольевичем спустились по трапу из самолета, примерно в 20:40, к нам подошли шесть мужчин в штатском и попросили моего мужа проследовать за ними. Больше я его не видела", - сказала она.

По словам супруги, действия правоохранительных органов стали для нее неожиданностью. "Мы, конечно, понимали, что возможен и такой сценарий, но возмутительно, что неизвестные люди забирают моего мужа, не предъявив при этом никаких документов. Я не знаю, кто они и куда они уехали", - сказала собеседница агентства.

Она сообщила позже, что по информации их адвоката, Третьякова препроводили в ГСУ СКР по Московской области.

Между тем сотрудники "Шереметьево" не смогли прокомментировать корреспонденту "Интерфакса" информацию о каких-либо оперативных действиях, которые проводились на территории аэропорта.

Ранее в Следственном комитете заявили, что Третьяков скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Однако в адвокатской конторе "Третьяков и партнеры" опровергли это сообщение, пояснив, что юрист поехал на Байкал на фестиваль по аквабайку.

Сам Третьяков в разговоре с "Интерфаксом" в минувшую пятницу подтвердил планы вернуться в Москву "с чистой совестью", при этом выразив уверенность в том, что его "сцарапают прямо с самолета, с трапа, чтобы не допустить ни адвоката, ни прессу". В то же время адвокат отметил, что надеется убедить суд не заключать его под стражу.

Гендиректора НПО им. С.А. Лавочкина Сергея Лемешевского, его подчиненную Екатерину Аверьянову и адвоката Игоря Третьякова обвиняют в хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". По версии следствия, руководство научно-производственного предприятия заключало фиктивные договоры с конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

26 июля Лемешевский и Аверьянова были арестованы на два месяца.

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы НПО проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.