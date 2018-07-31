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СКР возбудил дело об убийстве трех россиян в ЦАР

По данным ведомства, погибшие - журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели в Центральноафриканской республике российской съемочной группы, в которую входил журналист Орхан Джемаль, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Сегодня стало известно, что в Центральноафриканской Республике найдены тела трех человек, предположительно, российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко", - сказала Петренко.

По данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), добавила она.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил агентству, что у убитых в ЦАР россиян были при себе различные просроченные удостоверения СМИ.

Ранее стало известно, что журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко приехали в ЦАР 28 июля для съемок документального фильма совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского, сказала заместитель руководителя ЦУР Анастасия Горшкова.

По ее словам, члены съемочной группы перестали выходить на связь, так что, возможно, появившаяся в СМИ информация об их гибели является правдой.

Позднее жена Джемаля Ирина Гордиенко сообщила "Интерфаксу", что опознала по фотографии тело мужа, погибшего в Центральноафриканской республике.

Источник в полиции ЦАР сказал "Интерфаксу", что целью убийства трех человек, предположительно россиян был грабеж. "По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Центральноафриканская республика, Орхан Джемаль

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