Центр Ходорковского подтвердил, что погибшие репортеры ехали в ЦАР на его деньги

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского совместно с рядом международных организаций выясняет причины гибели снимавших для ЦУР документальный фильм журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) и проводит собственное расследование.

"Проект расследования, в целом, и поездка в ЦАР, в частности, финансировалась Центром управления расследованиями из денег нашего инвестора Михаила Ходорковского. Финансирование включало в себя расходы на оплату работы, поездок, охраны, коммуникаций, перемещений, страховок и оборудования", - говорится в сообщении ЦУР, распространенном в среду.

В центре отметили, что расследование, для съёмок которого журналисты прибыли в ЦАР, являлось совместным продуктом и длилось уже несколько месяцев; большая часть материалов, которая могла быть собрана в России, уже была готова. В ЦУР добавили, что центр находится в постоянном контакте с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь.

"У Орхана, Александра и Кирилла была при себе достаточно крупная сумма денег наличными - порядка 8,5 тысячи долларов, что являлось резервом на случай чрезвычайной ситуации, например, для найма охраны в случае необходимости. Естественно, что также у съемочной группы была с собой необходимая для работы видео и фотоаппаратура",- говорится в сообщении центра.

Версии и был ли водитель от ООН

Ранее глава ЦУР Андрей Коняхин сообщал, что есть несколько версий убийства съемочной группы. "Рассматриваются три основные версии - ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР", - сказал Коняхин.

Он также заявлял, что вопросы безопасности съемочной группы оговаривались представителями миротворческой миссии ООН в ЦАР и что "водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами". Однако затем руководитель Информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов со ссылкой на пресс-секретаря миссии заявил, что миссия ООН в ЦАР не предоставляла погибшей в этой стране российской съемочной группе ни водителя, ни автомобиль.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.