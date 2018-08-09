Уполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в Крыму

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина содействовать его переводу из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму.

"Адвокат правозащитной организации "Агора" Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина содействовать переводу украинского режиссера Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму", - сообщил в своем Telegram-канале руководитель "Агоры" Павел Чиков в четверг.

"В письме адвоката (Гальперину - ИФ) в качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Отмечается, что медцентр выбран, поскольку он оснащен всем необходимым, и Сенцову там будет обеспечен необходимый уход. Также в Симферополе находится врач, имеющий доступ к истории болезни Сенцова", - добавил Чиков.

Как сообщалось, 25 июля ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.

"Господин Сенцов должен получить лечение, соответствующее его состоянию, без задержки. Суд также предложил Сенцову прекратить голодовку и принять любое жизненно необходимое лечение", - говорилось в заявлении Страсбургского суда.

Решение было принято ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры по иску "Сенцов против России", в котором он утверждал, что в отношении него имели место нарушения статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

По словам Чикова, Европейский суд "постановил, что Сенцова следует перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту проживания его семьи".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Накануне сестра режиссера Наталья Каплан заявила о критическом ухудшении состоянии здоровья брата: "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение".