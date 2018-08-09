ФСИН начала проверку после смерти двоих заключенных в забайкальской колонии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Двое заключенных забайкальской исправительной колонии №5, где ранее, по сообщениям СМИ, избивали заключенных, были обнаружены мертвыми на рабочих местах.

"7 августа 2018 года в ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому краю на рабочих объектах производственной зоны без признаков жизни были обнаружены двое осужденных. Прибывшим медицинским работником констатирована их смерть. По данному факту в УФСИН России по Забайкальскому краю проводится проверка", - говорится в сообщении регионального управления ФСИН.

Место происшествия осмотрела следственная группа, проведены фотосъемка, опрос свидетелей и должностных лиц. По предварительным данным, при осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено, сказали в УФСИН. "Также сообщаем, что осужденные были выведены на рабочие объекты в соответствии с утвержденной руководством исправительного учреждения разнарядкой вывода на работы на производственно-хозяйственные объекты", - говорится в сообщении.

Между тем адвокат Алана Семигузова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права", сообщила, что, по ее информации, оба осужденных покончили жизнь самоубийством. "Нам сообщили фамилии погибших осужденных ИК-5: это Александр Иванов и Андрей Трухин, оба совершили самоубийство 7 августа на территории промышленной зоны на разных участках", - сказала Семигузова.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Ранее стало известно, что следственные органы ведут проверку в связи с появившейся в СМИ информацией об избиении сотрудниками УФСИН нескольких заключенных в ИК-5.