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Глава ФСИН в разговоре с сенатором Нарусовой обещал "не дать Сенцову умереть"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Глава ФСИН РФ Геннадий Корниенко в разговоре с сенатором Людмилой Нарусовой дал обещание не допустить гибели осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова.

"Я встречалась с Корниенко, и он сказал, что "умереть мы ему (Сенцову - ИФ) не дадим", - сказала Нарусова в четверг на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс".

Она также сообщила, что несколько дней назад разговаривала с Сенцовым, который голодает в колонии с 14 июня. "У меня был видеосеанс с Олегом Сенцовым. Он держался, я пыталась его по-матерински уговорить, чтобы он поберег себя. Но буквально день назад я узнала, что у него появились проблемы с сердцем, а реанимации или хорошего кардиолога в тюрьме нет... Буквально час назад я разговаривала с Михаилом Федотовым (глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - ИФ), и он сказал, что будет добиваться, чтобы Сенцова хотя бы перевели в стационарную больницу в Салехарде, где есть кардиологическое отделение", - добавила сенатор.

Нарусова отметила, что считает несправедливым вынесенный Сенцову приговор. "Парня за поджог крыльца офиса "Единой России" посадили на 20 лет за терроризм, это не лезет ни в какие ворота. Это наша правоохранительная система. Я думаю все-таки достучаться до нашего гаранта Конституции с этим вопросом", - отметила сенатор.

В свою очередь в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой заявили, что ФСИН подготовит заключение о состоянии здоровья и фотографию Сенцова.

"Сегодня к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратилась уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова с сообщением, что, по словам адвоката Сенцова, его самочувствие существенно ухудшилось и он находится в крайне тяжелом состоянии. Она просила прислать его фотографию, сделанную сегодня и подтверждающую, что Олег Сенцов жив, не прикован к постели и может самостоятельно передвигаться", - сказал пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что Денисова также обратилась с просьбой о переводе Сенцова в специализированную больницу Киева или Москвы.

"По просьбе Татьяны Москальковой руководство ФСИН России, действуя совершенно открыто и в рамках российского законодательства, дало указание сфотографировать Сенцова, если он даст на то согласие, а так же направить медицинское заключение о состоянии его здоровья уполномоченному по правам человека в Российской Федерации", - сообщил пресс-секретарь омбудсмена.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима, он признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества.

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России.

Накануне его сестра и адвокат сообщили о "критическом" состоянии заключенного.

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Теги: Олег Сенцов

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