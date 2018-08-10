Памфилова попросила не плодить инициативные группы по референдуму о пенсионном возрасте

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова попросила не плодить многочисленные инициативные группы по референдуму о повышении пенсионного возраста, так как это уменьшает шансы на его проведение.

"Я хочу, чтобы меня услышали инициаторы создания таких инициативных групп, извините за тавтологию, по проведению референдума. Пожалуйста, не плодите дальше одинаковые по сути, но разные по форме вопросы. Ну, есть уже группы. Чем больше будет этих групп, чем больше мы будем принимать решений, тем меньше вероятности вообще, что хоть кто-то дойдет до этого референдума", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в пятницу.

"Объединяйтесь уже, есть уже вопросы. И сейчас еще предстоит нам две заявки рассмотреть. Это больше, чем достаточно. Объединяйтесь уже вокруг тех, кто вам нравится, где уже сформулированы вопросы. Если сейчас каждый будет изобретать схожий вопрос, и мы будем постоянно заседать и их штамповать, то это девальвация вообще идеи проведения референдума", - добавила глава ЦИК.

"Кто от этого выиграет? Не надо себя высекать, как унтер-офицерские вдовы. Есть уже инициативы, есть группы. Сегодня, я надеюсь, что будет последнее решение по этому поводу", - заявила Памфилова.

Она отметила, что ЦИК не ожидала, что возникнет такая активность после принятых комиссией решений по одобрению вопросов трех инициативных групп. "Сейчас уже по итогам проведения собраний есть 20 ходатайств о регистрации региональных подгрупп с соответствующими документами, они поступили в 15 региональных избирательных комиссий", - рассказала глава ЦИК.

Она также призвала Избирком Алтайского края срочно принять решение по регистрации инициативной подгруппы КПРФ, вопрос которой был одобрен ЦИК на прошлом заседании. "9 августа избирательной комиссией Москвы и Московской области были зарегистрированы региональные подгруппы по проведению референдума. Я не понимаю, мы в один день принимали по трем подгруппам, почему до сих пор комиссия Алтайского края тянет?" - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что должны быть созданы равные условия для всех трех подгрупп. "Срочно принимайте решения. Для этого есть все основания, чтобы все инициаторы были в каких-то равных условиях", - подчеркнула глава Центризбиркома.

8 августа ЦИК одобрила вопросы трех инициативных подгрупп по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Инициаторами была подгруппа кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, региональная подгруппа в Алтайском крае от КПРФ и подгруппа, сформированная в Московской области Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями.