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Суд рассмотрит вопрос о восстановлении Ускова в должности главреда Forbes

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 30 августа приступит к рассмотрению искового заявления бывшего главного редактора Forbes Николая Ускова, оспорившего свое увольнение с должности за систематические нарушения трудовой дисциплины.

"После устранения нарушений, иск Ускова принят к производству. Беседа назначена судьей на 30 августа в 10:00 по Москве", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Ранее суд оставил иск экс-главреда без движения, предоставив ему время до 15 августа устранить процессуальные нарушения.

В иске Усков просит восстановить его на работе, а также признать незаконными дисциплинарные взыскания, которым он был подвергнут.

Кроме того, Усков просит обязать Forbes выплатить ему жалование за время вынужденного прогула и возместить компенсацию морального вреда.

Иск подан к компании АО "АС РУС МЕДИА" (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG).

9 июня издательский дом ACMG объявил, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes.

"Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о неконкуренции", - пояснил в официальном сообщении ACMG его директор по связям с общественностью. Исполняющим обязанности главного редактора журнала Forbes был назначен его шеф-редактор Николай Мазурин.

Сам Усков в своем посте в фейсбуке пояснил, что формальным поводом к его увольнению послужило отсутствие на работе во время его участия в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Реальной причиной увольнения он считает его неоднократные конфликты с президентом и владельцем издательского дома ACMG Александром Федотовым из-за попыток того вмешиваться в редакционную политику журнала.

В разговоре с "Интерфаксом" Усков уточнил, что 8 июня ему был объявлен выговор за то, что 15 мая он примерно час отсутствовал на рабочем месте, участвуя в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Но в приказе об увольнении, помимо этого, было указано и отсутствие на работе 29 мая, когда он снова выступал на "Эхе Москвы".

Усков руководил журналом Forbes с января 2016 года. Сам журнал издается в России с апреля 2004 года по лицензии издательского дома Forbes Inc.

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Теги: Forbes, Николай Усков

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