В России предложили создать электронную карту избирателя по аналогии с FAN ID

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложит в 2019 году провести в одном из столичных округов эксперимент по голосованию с помощью электронных карт избирателей, разработанных по аналогии с удостоверением болельщика FAN ID на чемпионате мира по футболу, заявил председатель штаба по наблюдению за выборами, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Сразу после выборов мы будем ставить вопрос о том, что в Москве на следующих выборах должен пройти эксперимент "Электронная карта избирателя". Когда не нужно создавать выездные участки, когда не нужно продлевать время голосования", - сказал Венедиктов журналистам на Всероссийском конгрессе общественных наблюдателей - 2018.

"Где бы вы ни находились, если вы москвич, с этой картой одноразовой вы заходите в интернет, вы получаете на свой телефон код доступа и голосуете, где бы вы ни были - в Липецке, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Лондоне, - не важно", - пояснил председатель московского штаба общественных наблюдателей.

По его словам, самое главное - это доверие избирателей, "чтобы никто не подумал, что его голосования украли или, наоборот, несколько раз проголосовали или сняли персональные данные".

"Но, как показал Чемпионат мира по футболу с FAN ID, мы же не знаем о случаях их массового вброса, не знаем о фальсификациях FAN ID. И раз это возможно с FAN ID, то по принципу FAN ID можно попробовать, скажем, один округ в Москве, там 300 тысяч человек, провести эксперимент. А дальше его распространить через год, через два, через три на другие участки", - сказал Венедиктов.

В то же время он отметил, что пока технического решения по картам нет.

"Мы разговариваем с разработчиками FAN ID, так как они вдохновили нас на эту идею и не только нас. (...) Они сомневаются, но, я надеюсь, мы их доломаем", - сказал он.

Если у инициаторов эксперимента все получится, он может пройти уже в 2019 году на выборах в Мосгорсудуму, уточнил Венедиктов. Вместе с тем он отметил, что "обязательно должны остаться обычные участки".