КПРФ допустила объединение с другими инициаторами пенсионного референдума

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Партия КПРФ будет рассматривать возможность объединения с другими инициаторами "пенсионного" референдума, заявил журналистам зампред ЦК КПСС, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Нужно 43 региона для создания единой инициативной группы, которая может собирать подписи. Мы, КПРФ, проведем под своей эгидой 60 (подгрупп в регионах - ИФ). Сколько нам дадут зарегистрировать, я не знаю. В любом случае, мы договорись, что после двухмесячного этапа мы официально обратимся ко всем инициативным группам собраться вместе", - сказал Афонин на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" в Уфе в среду.

"Нам не важно, кто перетянет на себя какое одеяло, главное - провести референдум. Но вот, если мы все соберемся, а они не придут, это будет полное разоблачение этой системы создания спойлеров", - добавил он.

При этом Афонин отметил, что сейчас партийцы не готовы говорить, с кем готовы объединяться, с кем нет.

"Мы не отрезаем возможности садиться за стол переговоров с представителями ни одной инициативной группы, которая будет зарегистрирована, потому что нам важно собрать 43 группы", - пояснил он.

По словам зампреда ЦК КПРФ, до конца текущей недели партия намерена подать заявки на регистрацию региональных подгрупп по проведению референдума более чем в 40 субъектах РФ, в том числе в Башкирии. Против проведения пенсионной реформы в регионах КПРФ собрал более чем 5,5 млн подписей.

Афонин также сообщил, что в канун возможного принятия законопроекта, 22 сентября, КПРФ проведет "самую массовую в истории современной России протестную акцию".

"Мы должны сделать все в рамках законодательства РФ, чтобы убедить власти, что 80%, как показывают опросы, против, и народ не собирается мириться с этой реформой. (....)", - резюмировал депутат.

Как сообщалось, инициативным группам предстоит зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ, чтобы организовать референдум о повышении пенсионного возраста. При этом, согласно законодательству, в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из них, так как вопросы у всех аналогичные. После регистрации подгрупп в регионах инициаторам необходимо собрать 2 млн подписей избирателей. При этом в одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.