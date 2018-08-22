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Самарский избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению пенсионного референдума

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Самарской области на заседании в среду зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума, касающегося повышения пенсионного возраста, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания.

Ходатайство в облизбирком направили жители Самары Лидия Гудкова, Сергей Илюхин и Виталий Матвеев. Всего в подгруппу вошли 118 человек.

Выносимый ими на референдум вопрос звучит так: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" Этот вопрос был ранее сформулирован инициативной группой из Московской области и одобрен Центризбиркомом.

Создать региональную подгруппу в Самарской области также собирается КПРФ - провести собрание подгруппы коммунисты намерены 25 августа.

Как сообщалось, в РФ уже пять инициативных групп, которым предстоит зарегистрировать подгруппы в более чем половине субъектов РФ, чтобы организовать референдум о повышении пенсионного возраста.

Согласно законодательству, в одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа, так как вопросы у всех аналогичные.

Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросам изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: Самарская область

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